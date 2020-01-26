Хотела стать врачом: погибшая под завалами в новосибирском кафе девушка была студенткой НГМУ

сегодня 14:35 Поделиться

ФОТО PIXABAY.COM

22-летняя Туяна Прушенова погибла в результате обрушения крыше в ночном клубе Новосибирска; девушка училась в медицинском вузе.

Погибшая в ночь на воскресенье в ночном клубе Академгородка девушка могла быть студенткой Новосибирского государственного медицинского университета. Наименование вуза — НГМУ — указано в биографических данных на личной странице Туяны Прушеновой в социальной сети "ВКонтакте".

В последний раз она была он-лайн в 15:00 1 февраля.

Как ранее сообщалось, около 3 часов ночи в клубе на Проспекте молодёжи в Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завали оказались пятеро человек — четверых удалось спасти, а 22-летняя девушка погибла. Ещё 190 гостей модной тусовки waltergarageparty эвакуировались из здания самостоятельно.

У погибшей, судя по данным паблика "ВК", 160 друзей. Девушка родом из Улан-Удэ.

Напомним, сегодня в СМИ попала информация с фамилиями и датами рождения всех пострадавших в результате ЧП в Академгородке.