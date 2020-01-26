Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

Хотела стать врачом: погибшая под завалами в новосибирском кафе девушка была студенткой НГМУ

сегодня 14:35

ФОТО PIXABAY.COM

22-летняя Туяна Прушенова погибла в результате обрушения крыше в ночном клубе Новосибирска; девушка училась в медицинском вузе.

Погибшая в ночь на воскресенье в ночном клубе Академгородка девушка могла быть студенткой Новосибирского государственного медицинского университета. Наименование вуза — НГМУ — указано в биографических данных на личной странице Туяны Прушеновой в социальной сети "ВКонтакте".

В последний раз она была он-лайн в 15:00 1 февраля.

Как ранее сообщалось, около 3 часов ночи в клубе на Проспекте молодёжи в Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша. Под завали оказались пятеро человек — четверых удалось спасти, а 22-летняя девушка погибла. Ещё 190 гостей модной тусовки waltergarageparty эвакуировались из здания самостоятельно.

У погибшей, судя по данным паблика "ВК", 160 друзей. Девушка родом из Улан-Удэ.

Напомним, сегодня в СМИ попала информация с фамилиями и датами рождения всех пострадавших в результате ЧП в Академгородке.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

133783
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм
128241
Какого числа начинается Великий пост-2020
103090
Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения
100471
Шенгенская виза: новые правила выдачи и стоимость со 2 февраля 2020 года
94381
Стая голодных волков идёт в Сибирь из Казахстана
93587
Смертельный коронавирус из Китая попал в Новосибирск
91591
«До -35»: новосибирцам пообещали трескучие морозы