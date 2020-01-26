К такому нас не готовили: дождь и плюс 2 пообещали новосибирцам в начале февраля

сегодня 11:35 Поделиться

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Погода в Новосибирске в первой декаде февраля будет крайне неустойчивой; синоптики даже не исключают, что в городе пройдёт дождь.

Колебания температуры воздуха от минус 20 до нуля градусов обещают синоптики новосибирцам в феврале. В первую неделю месяца возможен дождь. Об этом сообщают в Западно-Сибирском УГМС.

По оценке специалистов, уже после 3 февраля в столице Сибири начнётся потепление. В понедельник и вторник ещё будут держаться минусовые показатели, а, начиная со среды, февраль изменит себе.

В среду и четверг днём потеплеет до минус одного градуса, а в субботу термометры покажут плюс два. В этот период не исключён дождь.

Напомним, аномальное потепление в феврале прошлого года вызвало ранее пробуждение бабочек в Сибири.