К такому нас не готовили: дождь и плюс 2 пообещали новосибирцам в начале февраля
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Погода в Новосибирске в первой декаде февраля будет крайне неустойчивой; синоптики даже не исключают, что в городе пройдёт дождь.
Колебания температуры воздуха от минус 20 до нуля градусов обещают синоптики новосибирцам в феврале. В первую неделю месяца возможен дождь. Об этом сообщают в Западно-Сибирском УГМС.
По оценке специалистов, уже после 3 февраля в столице Сибири начнётся потепление. В понедельник и вторник ещё будут держаться минусовые показатели, а, начиная со среды, февраль изменит себе.
В среду и четверг днём потеплеет до минус одного градуса, а в субботу термометры покажут плюс два. В этот период не исключён дождь.
Напомним, аномальное потепление в феврале прошлого года вызвало ранее пробуждение бабочек в Сибири.
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