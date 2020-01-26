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Какие продукты нельзя есть в пост

сегодня 16:13

ФОТО PIXABAY.COM

Меньше чем через месяц начнётся Великий Пост, который считается у верующих самым строгим; семь недель православным положено отказываться от ряда продуктов.

Со 2 марта и до 18 апреля продлится Великий пост. До Пасхи верующим запрещены мясо, рыба, молоко и яйца. Проще говоря, — продукты животного происхождения.

Считается, что в дни поста человек и духом, и телом должен стремиться к Богу. А пища животного происхождения тяжела. После неё сложно настроиться на молитву.

Отказываясь от тех или иных продуктов, верующий человек учится воздержанию, навыку справляться со своими желаниями, который необходим не столько за столом, сколько вообще в жизни.

В то же время на некоторых людей ограничения Великого поста не распространяются. Бывают обстоятельства, когда человек даже не имеет возможности исключить мясо из рациона. Например, по состоянию здоровья, из-за командировки или экспедиции, питания в учреждении – в больнице, тюрьме. Беременным женщинам также не желательно отказывать себе в молоке и мясе.

Напомним, 28 января Сиб.фм рассказал о традициях Прощеного воскресенья, которое отмечается накануне Великого поста.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

Великий пост
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