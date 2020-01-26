Колоть младенцев иголками в Сибири больше не будут

сегодня 13:01 Поделиться

Фото из группы Кемеровского областного перинатального центра в Инстаграм

Кемеровские неоанатологи больше не будут использовать стандартные иглы для взятия крови у новорождённых; анализы позволяют выявить желтушку, которой страдает почти каждый третий младенец.

Аппарат билирубинометр стали использовать медики в перинатальном центре Кемеровской области. Устройство автоматически проводит измерение концентрации желчного пигмента билирубина в сыворотке крови и выдаёт результат на дисплее. Об этом сообщается в группе "Кемеровского областного перинатального центра" в Инстаграм.

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По словам врачей, датчик прибора прислоняют к коже, и уже через 2 секунды получают результат.

Как объяснил заведующий отделением новорождённых Павел Крюков, билирубин — это вещество, вызывающее желтуху, 90% желтуха у новорождённых носит физиологический характер, но 10 % приходится на патологический процесс.

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"Прибор направляет белый свет на кожу и измеряет интенсивность отражённого света на разных длинах волн, и по измеренным значениям осуществляет расчёт", — уточнили в медучреждении.⠀

Специалисты добавили, что новому методу исследования рады и сами доктора, и мамы малышей. Ведь теперь не нужно брать кровь, проводить лабораторный анализ и ждать — достаточно простого прикосновения.

Напомним, в ноябре новосибирские медики рассказали об особенностях профессии неонатологов.