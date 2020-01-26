Кто, кроме Путина: россиянки назвали самых красивых мужчин страны
фото с сайта Кремля
Более тысячи российских женщин приняли участие в опросе о самых привлекательных соотечественниках; ответы не удивили.
Абсолютное большинство россиянок, принявших участие в опросе сервиса Superjob, назвали главу государства Владимира Путина самым привлекательным мужчиной в стране.
Второе место по популярности среди женщин — у актёра Александра Петрова.
Третье место поделили Сергей Лавров и Данила Козловский.
Также в списке «любимчиков» россиянок — телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев и певец Егор Крид.
Напомним, в конце декабря исследователи спросили россиян, кого они считают главными людьми уходящего года.
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