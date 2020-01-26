Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус из Китая
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН
Отключение тепла

Лента новостей

"Люди кричали и звонили из под завалов": очевидцы рассказали подробности трагедии в ночном клубе Новосибирска

сегодня 09:40

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Кровля рухнула в ночь на воскресенье в одном из кафе Новосибирска; под завалами погибла девушка.

Очевидцы ЧП в клубе Новосибирска, где в ночь на 2 февраля под тяжестью снега рухнула кровля, делятся в соцсетях подробностями происшествия. По словам посетителей кафе, те, кто сумел выбраться из под завалов, руками копали снег, чтобы помочь остальным. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте".

«Люди кричали и звонили из-под завала. Пытающиеся им помочь — копали руками без перчаток», — написал в паблике один из читателей.

Трагедия произошла в кафе на Бульваре молодёжи, 36 в Советском районе Новосибирска. В помещении раздевалки, выполненной из сэндвич-панелей, обрушился потолок. В результате пять человек оказались под завалами: одна девушка погибла, двое в тяжёлом состоянии находятся в больнице, ещё двое отпущены домой. Остальные 190 человек эвакуировались самостоятельно.

Причиной ЧП, по предварительной версии МЧС, могло стать наличие большого слоя снега на крыше. Сооружение просто не выдержало нагрузки.

Региональный следком по факту случившегося возбудил уголовное дело.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
крыша
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

133768
Пособие на ребёнка, страшный коронавирус и «Некрополь» в огне – Итоги недели Сиб.фм
128206
Какого числа начинается Великий пост-2020
103046
Экс-главный следователь Новосибирска судится с МВД из-за увольнения
100347
Шенгенская виза: новые правила выдачи и стоимость со 2 февраля 2020 года
93643
Стая голодных волков идёт в Сибирь из Казахстана
93501
Смертельный коронавирус из Китая попал в Новосибирск
91571
«До -35»: новосибирцам пообещали трескучие морозы