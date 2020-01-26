"Люди кричали и звонили из под завалов": очевидцы рассказали подробности трагедии в ночном клубе Новосибирска

сегодня 09:40 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Кровля рухнула в ночь на воскресенье в одном из кафе Новосибирска; под завалами погибла девушка.

Очевидцы ЧП в клубе Новосибирска, где в ночь на 2 февраля под тяжестью снега рухнула кровля, делятся в соцсетях подробностями происшествия. По словам посетителей кафе, те, кто сумел выбраться из под завалов, руками копали снег, чтобы помочь остальным. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте".

«Люди кричали и звонили из-под завала. Пытающиеся им помочь — копали руками без перчаток», — написал в паблике один из читателей.

Трагедия произошла в кафе на Бульваре молодёжи, 36 в Советском районе Новосибирска. В помещении раздевалки, выполненной из сэндвич-панелей, обрушился потолок. В результате пять человек оказались под завалами: одна девушка погибла, двое в тяжёлом состоянии находятся в больнице, ещё двое отпущены домой. Остальные 190 человек эвакуировались самостоятельно.

Причиной ЧП, по предварительной версии МЧС, могло стать наличие большого слоя снега на крыше. Сооружение просто не выдержало нагрузки.

Региональный следком по факту случившегося возбудил уголовное дело.