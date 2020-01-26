Медики прооперировали двоих пострадавших из-за обрушения крыши в новосибирском кафе

сегодня 11:15 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Крыша обрушилась в ночном клубе в Новосибирске; под завалами погибла девушка, ещё двое человек госпитализированы.

Двое пациентов, доставленных в Центральную клиническую больницу Академгородка после обрушения 2 февраля крыши в ночном клубе, прооперированы. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, изначально в больницу привезли четверых пострадавших. После осмотра двоих врачи отпустили домой: у них нет травм, только переохлаждение.

"Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины – перелом костей таза, у девушки – перелом костей голени", — сказали в минздраве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за обрушения под тяжестью снега крыши в помещении кафе в новосибирском Академгородке погибла девушка.

В ночь на воскресенье в заведении, которое депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус назвала нелегальным, проходила модная вечеринка. В клубе находились порядка 200 человек. Большинству из них удалось эвакуироваться самостоятельно, однако пятеро молодых людей оказались под завалами.

По факту ЧП региональный Следом возбудил уголовное дело.

Напомним, очевидцы трагедии рассказали, как пострадавших извлекали из под завалов.