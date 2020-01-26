Московские криминалисты помогут расследовать дело об обрушении крыши в ночном клубе Новосибирска

сегодня 13:57 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Московские криминалисты прибудут в Новосибирскую область для расследования дела о гибели девушки под рухнувшей крышей ночного клуба; ЧП произошло в ночь на 2 февраля.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирскую область криминалистов центрального аппарата СК России. Они будут оказывать практическую помощь местным специалистам в расследовании дела об обрушении крыши в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщалось следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши в кафе в Академгородке возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение объективной картины произошедшего.

По указанию Председателя Следственного комитета ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в результате ЧП погибла 22-летняя девушка, ещё двое пострадавших прооперированы.