Назван собственник здания кафе в Новосибирске, где рухнувшая крыша убила девушку

сегодня 12:40 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту обрушения крыши кафе в Академгородке, в результате которого погибла девушка; ранее сооружение использовалось как хозяйственная постройка.

В прокуратуре региона назвали собственника здания, на территории которого в ночь на 2 февраля произошла трагедия. Из-за обрушения крыши там погибла 22-летняя девушка, ещё двое человек прооперированы.

"Капитальное здание, в котором находился принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки. Прокуратура оценит законность использования и эксплуатации объекта недвижимости, пребывания в нем посторонних лиц в ночное время. Действиям должностных и ответственных лиц будет дана принципиальная оценка", — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как ранее сообщал Сиб.фм в клубе проходила модная вечеринка waltergarageparty — гостями тусовки стали почти 200 человек.

По версии МЧС, основной причиной обрушения кровли мог стать снег, не убранный вовремя с крыши.

Сейчас по факту трагедии региональный Следком возбудил уголовное дело.

Напомним, входной билет на вечеринку waltergarageparty стоил 400 рублей.