"Очень многие врачи не работают": госпитализированный с коронавирусом китаец пожаловался на российских медиков

сегодня 11:50 Поделиться

фото "Забайкальские новости"

Гражданин Китая Ван Юнь Бинь, которого 31 января госпитализировали в Забайкалье с коронавирусом, записал обращение; пациент недоволен работой медиков.

Госпитализированный в одну из больниц Забайкальского края китаец, у которого обнаружили коронавирус, пожаловался на отсутствие информации о своём диагнозе. Также мужчина обратил внимание, на то, что "сейчас конец недели, и многие врачи не работают", тогда как в Китае, по его словам, врач находится рядом с пациентом 24 часа. Полный текст обращения пациента опубликовало издание Чита.ру.

«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я возможно заражён – узнал из новостей. Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь», — цитирует Чита.ру слова мужчины.

Из-за того, что в стационаре, на взгляд, Вань Юнь Биня, в выходные дни недостаточно врачей, пациент беспокоится — смогут ли медики оперативно помочь его двухлетней дочери в случае, если она тоже окажется заражена.

"В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течении 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь", — сказал больной.

Как ранее сообщал Сиб.фм, из-за эпидемии коронавируса из Китая умерли уже более 300 человек, еще более 13 тысяч человек заболели. Для недопущения проникновения вируса в Россию авиасообщение между странами прекращено.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 января, первые случаи коронавируса зарегистрировали в России.