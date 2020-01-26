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Почти миллиард рублей направят на решение проблем дольщиков в Новосибирской области

сегодня 10:52

Фото предоставлено участником шествия обманутых дольщиков Новосибирска

Из регионального Фонда защиты дольщиков выделят в 2020 году порядка одного миллиарда рублей; деньги пойдут на достройку незавершённых объектов, либо на выкуп долей в недостроенных зданиях.

Минстрой Новосибирской области держит на особом контроле вопрос восстановления прав дольщиков ЖК «Новомарусино». Сейчас ведомство ведёт переговоры с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства о возможности финансирования выкупа долей дольщиков на всех объектах ЖК "Новомарусино". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра строительства области Ивана Шмидта, в настоящее время ведётся согласование списков граждан, которые могут претендовать на поддержку из Фонда защиты дольщиков.

"В 2020 году Новосибирской области для решения проблем дольщиков планируется направить из Фонда порядка 1 млрд рублей. Размер софинансирования со стороны региона в 2020 году составит около 300 млн рублей. Эти средства уже заложены в бюджете Новосибирской области на 2020 год", – отметил он.

Министр пояснил, что работа с дольщиками при участии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства будет вестись по двум направлениям: средства пойдут на окончание строительства объектов и на выкуп долей тех объектов, которые нецелесообразно достраивать.

Напомним, 28 января дольщики ЖК "Новомарусино" в ярких жилетах прошли по центру Новосибирска.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

обманутые дольщики
Новосибирск
яндекс.дзен

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