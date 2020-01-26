Подозреваемого по делу об обрушении крыши в кафе задержали в Новосибирске

сегодня 15:07 Поделиться

Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

Следователи задержали подозреваемого по делу о ЧП в новосибирском Академгородке; в ночь на 2 февраля в помещении местного кафе обрушилась крыша.

27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе в новосибирском Академгородке, задержан. Он проходит подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СКР.

Трагедия в одном из ночных клубов произошла сегодня ночью. Предположительно, под тяжестью снега рухнула крыша в помещении раздевалки кафе. Под завалами оказались пятеро человек, одна девушка погибла.

В помещении, расположенном на Проспекте молодежи, проходила модная вечеринка waltergarageparty, входной билет на которую стоит 400 рублей.

По данным региональной прокуратуры, которая также подключилась к проверке, капитальное здание, в котором произошло ЧП, принадлежало на праве хозяйственного ведения ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и ранее использовалось предприятием в качестве хозяйственной постройки.

Сегодня в Новосибирск для оказания помощи местным следователям прибыли криминалисты из Москвы.

Напомним, погибшая 22-летняя девушка была студенткой медицинского вуза.