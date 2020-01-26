Погибла под завалами: появились первые кадры с места ночного обрушения крыши в кафе Новосибирска

сегодня 08:20 Поделиться

Фото предоставлено пресс-службами ГУ МЧС России по Новосибирской области и СУ СКР по региону

Кровля обрушилась под тяжестью снега этой ночью в новосибирском кафе в Советском районе; под завалами оказались пятеро человек.

Женщина погибла ночью в результате обрушения крыши в раздевалке одного из кафе в Новосибирске. Вместе с ней под завалами находились ещё четверо человек, которых спасателям удалось извлечь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Трагедия произошла в 3:39 часов.

«Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба.

По версии спасателей, наиболее вероятной причиной трагедии стала снеговая нагрузка на крыше строения. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек.

По факту случившегося Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело. Руководство заведения проверят на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





Как уточнили в следственном ведомстве, на место ЧП выехал руководитель регионального СУ СКР, чтобы лично скоординировать работу следователей.

Накануне Главное управление МЧС России по области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли.

Напомним, 29 января крыша пятиэтажки в Новосибирске рухнула под тяжестью снега.