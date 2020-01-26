Причины обрушения кровли в новосибирском кафе назвали в МЧС

сегодня 09:10 Поделиться

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Крыша обрушилась в одном из клубов в Новосибирске в ночь на воскресенье — под завалами погибла девушка; спасатели озвучили наиболее вероятную причину трагедии.

Большое скопление снега на крыше здания ночного клуба в Советском районе Новосибирска могло привести к обрушению кровли. Эту версию спасатели рассматривают в качестве основной причины ЧП, в результате которого погибла девушка.

Как сообщается на сайте регионального МЧС, площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. До прибытия спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Еще пять человек оставались под завалами.

"Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

По факту случившегося Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело.

Напомним, накануне стало известно о состоянии двух госпитализированных посетителей кафе.