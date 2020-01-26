С вещами на вылет: из охваченного коронавирусом Китая россиян эвакуируют самолётами Минобороны

сегодня 14:50 Поделиться

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Самолёты Министерства обороны будут задействованы для оперативной эвакуации российских граждан из Китая; вывоз людей связан со вспышкой коронавируса.



Пять самолётов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, задействуют для эвакуации российских граждан из Китая в связи с эпидемией коронавируса. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает "Российская газета".

Как отметили в военном ведомстве, в самолётах будут находиться военные медики и специалисты в области вирусологии.

"Они смогут использовать самые современные средства диагностики и индивидуальной защиты. Кроме того, медики берут с собой все необходимые медицинские препараты", — сообщает "РГ".



О создании авиационной группировки для эвакуации российских граждан распорядился глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По последним данным, из-за коронавируса уже погибли более 300 человек, у 13 с лишним тысяч человек выявлена инфекция. Два случая заболевания вирусом зарегистрированы и в России.

Напомним, госпитализированный с коронавирусом в больницу Забакйальского края гражданин Китая пожаловался на качестве медицинского обслуживания.