Цена смерти: за 400 рублей продавались билеты на модную вечеринку, где под рухнувшей крышей погибла сибирячка

сегодня 12:20 Поделиться

Фото со страницы waltergarageparty в Инстаграм

В ночном клубе новосибирского Академгородка, где этой ночью рухнула крыша, проходила вечеринка waltergarageparty; организаторы мероприятия призывали «выжать максимум» из тусовки.

Входной билет на вечеринку «waltergarageparty» в новосибирском ночном клубе, которая закончилась обрушением крыши и гибелью девушки, стоил 400 рублей. Сэкономить на входе на тусовку могли подписчики группы клуба в инстаграм, сделавшие репост записи о предстоящем веселье. Об этом сообщается на странице waltergarageparty в соцсети.

«Цена билета составит 400 рублей, но при репосте данной записи к себе в сторис цена уменьшается до 200 рублей», — написали за три дня до трагедии организаторы тусовки.

Приглашать гостей на вечеринку начали ещё в минувшую среду, 29 января.

«Друзья, мы практически пережили январь! Тушили Австралию, боролись с короновирусом, расчищали горы снега в Новосибирске. Настало время сделать перерыв от повседневного спасения планеты и хорошенько отдохнуть вместе с #Waltergarageparty», — говорится на страничке организаторов мероприятия.

В ночь с субботы на воскресенье они обещали «запустить тусовочную машину, но только на одну ночь, поэтому ваша задача — выжать из нее максимум!».

Как ранее сообщал Сиб.фм, трагедия в ночном клубе на Проспекте молодёжи в Академгородке произошла в половине четвёртого утра. В помещении раздевалки рухнула крыша, по предварительной версии — под тяжестью снега. 190 человек покинули здание самостоятельно, пятеро оказались под завалами.

В результате ЧП погибла девушка, еще двое человек госпитализированы.

Напомним, депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус назвала заведение, в котором произошла трагедия, нелегальным.