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Врачи рассказали о состоянии пострадавших от ночного обрушения крыши кафе в Новосибирске

сегодня 08:50

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Пять человек оказались под завалами после обрушения кровли в новосибирском кафе; один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

Два человека, госпитализированных после ЧП в новосибирском клубе, где этой ночью в помещении раздевалки рухнула крыша, остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщают РИА "Новости".

По данным издания, пациенты сейчас лежат в Центральной клинической больнице Новосибирской области.

ЧП в клубе в Советском районе города произошло в половине четвёртого утра. Крыша раздевалки, пристроенной к основному зданию, обрушилась, предположительно, под тяжестью снега. 190 посетителей эвакуировались из клуба самостоятельно.

Напомним, по факту инцидента региональный Следком возбудил уголовное дело.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
кафе
крыша
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