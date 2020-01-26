Врачи рассказали о состоянии пострадавших от ночного обрушения крыши кафе в Новосибирске
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области
Пять человек оказались под завалами после обрушения кровли в новосибирском кафе; один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.
Два человека, госпитализированных после ЧП в новосибирском клубе, где этой ночью в помещении раздевалки рухнула крыша, остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщают РИА "Новости".
По данным издания, пациенты сейчас лежат в Центральной клинической больнице Новосибирской области.
ЧП в клубе в Советском районе города произошло в половине четвёртого утра. Крыша раздевалки, пристроенной к основному зданию, обрушилась, предположительно, под тяжестью снега. 190 посетителей эвакуировались из клуба самостоятельно.
Напомним, по факту инцидента региональный Следком возбудил уголовное дело.
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