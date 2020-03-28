3 главных решения из выступления Путина: коротко

вчера 22:01 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Президент России во второй раз обратился к нации из-за ситуации с распространением коронавируса; три главных тезиса из его обращения.

2 апреля президент Владимир Путин обратился к россиянам с новыми решениями из-за ситуации в стране с заболеваемостью COVID-19. Резкий рост выявляемых случаев обязал принимать новые решения, отметил Путин.

1. Карантин продолжается

Нерабочая неделя, объявленная президентом 25 марта, должна была закончиться 5 апреля. Однако, по заявлению вирусологов, пик заболеваемости ещё не пройден в мире. И в россии в том числе.

"В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну – с сохранением за работниками их заработной платы", — сказал президент.

2. Регионам дали добро

Регионы России самостоятельно будут решать, насколько жёсткий режим изоляции вводить, потому что ситуация во всех регионах слишком разная. Например, в девяти нет ни одного случая заражения.

"В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры", — говорит Путин.

3. Точка возврата

Принимаемые меры должны в полной мере сработать на снижение заболеваемости коронавирусом, пик которой ожидается в России на следующей неделе. Поэтому, говорит президент, решение №1 может быть изменено.

"С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", — заявил глава государства.