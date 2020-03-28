Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Более 50 тысяч призывников встанут в строй весной-2020 на Урале, в Сибири и Поволжье

сегодня 06:16

Фото пресс-службы Центрального военного округа

Из регионов дислокации Центрального военного округа весной этого года будут призваны 52 тысячи юношей; годом ранее эта цифра составила 50 930 человек.

В 28 субъектах Российской Федерации, где расположен Центральный военный округ будут призваны в армию 52 тысячи призывников. Об этом рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

По его словам количество призывников весной этого года чуть больше чем год назад. В весеннюю призывную кампанию 2018 года в ЦВО в армию отправились около 51 тысячи человек.

«Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью», — сказал Александр Линьков.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединённая военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб округа расположен в Екатеринбурге.

Напомним, 31 марта военнослужащие ЦВО взорвали лёд на реке Бия.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

армия
ЦВО
призыв

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261149
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
113903
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
95637
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91761
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
82912
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
81887
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78587
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба