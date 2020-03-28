Более 50 тысяч призывников встанут в строй весной-2020 на Урале, в Сибири и Поволжье

сегодня 06:16 Поделиться

Фото пресс-службы Центрального военного округа

Из регионов дислокации Центрального военного округа весной этого года будут призваны 52 тысячи юношей; годом ранее эта цифра составила 50 930 человек.

В 28 субъектах Российской Федерации, где расположен Центральный военный округ будут призваны в армию 52 тысячи призывников. Об этом рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

По его словам количество призывников весной этого года чуть больше чем год назад. В весеннюю призывную кампанию 2018 года в ЦВО в армию отправились около 51 тысячи человек.

«Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью», — сказал Александр Линьков.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединённая военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб округа расположен в Екатеринбурге.

Напомним, 31 марта военнослужащие ЦВО взорвали лёд на реке Бия.