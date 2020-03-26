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Больная коронавирусом женщина родила ребёнка в Барнауле: что известно о четвёртом случае заражения в Алтайском крае

сегодня 16:41

Фото с сайта pixabay.com

Четвёртый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае; за день до подтверждения диагноза женщина родила ребёнка.

Заражённая коронавирусом жительница Алтайского края родила ребёнка накануне. Об этом сообщил региональный оперативный штаб сегодня, 2 апреля. По данным медиков, новый случай заражения подтвердился сегодня.

«В Алтайском крае подтвердили четвёртый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевшей оказалась женщина, которая накануне родила ребёнка в одном из роддомов Барнаула. В настоящее время женщина госпитализирована в городскую больницу № 5. Информация об этом случае ещё вчера обсуждалась в городе, но подтверждена официально только сегодня», – сказано в сообщении штаба.

Всего в регионе подтверждены четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. О первом стало известно на прошлой неделе.

Как ранее сообщал Сиб.фм, первую инфицированную жительницу Барнаула начали травить в социальных сетях за якобы нарушение режима самоизоляции. Местные жители опубликовали её персональные данные и начали угрожать ей в комментариях в городских сообществах.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России превысило 3,5 тысячи человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Алтайский край
коронавирус

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