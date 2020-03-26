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Больше 3500 заражённых коронавирусом зарегистрировали в России: полный список регионов, где выявили больных

сегодня 14:42

Фото оперативного штаба Москвы

Количество заражённых коронавирусом в России достигло 3548 человек; за прошедшие сутки выявили 771 новый случай.

В России за всё время зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в четверг оперативный штаб, за прошедшие сутки подтвердился 771 новый случай. Инфекцию за сутки выявили в 29 регионах РФ. Вот их полный список с количеством новых заражённых, который приводит оперативный штаб:

  1. Москва — 595;
  2. Московская область — 43;
  3. Санкт-Петербург — 22;
  4. Нижегородская область — 13;
  5. Ленинградская область — 11;
  6. Республика Дагестан — 10;
  7. Калининградская область — 7;
  8. Пермский край — 7;
  9. Ставропольский край — 5;
  10. Оренбургская область — 5;
  11. Свердловская область — 5;
  12. Республика Бурятия — 5;
  13. Красноярский край — 5;
  14. Липецкая область — 4;
  15. Мурманская область — 4;
  16. Ростовская область — 4;
  17. Иркутская область — 4;
  18. Вологодская область — 3;
  19. Калужская область — 2;
  20. Республика Коми — 2;
  21. Республика Северная Осетия — 2;
  22. Республика Башкортостан — 2;
  23. Республика Марий Эл — 2;
  24. Самарская область — 2;
  25. Ямало-Ненецкий АО — 2;
  26. Омская область — 2;
  27. Белгородская область — 1;
  28. Республика Адыгея — 1;
  29. Алтайский край — 1.

За сутки в стране также подтвердили шесть летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Таким образом, в РФ на сегодняшний день 30 погибших. Выздоровело за всё время 235 человек. На 2 апреля случаи зарегистрированы в 76 регионах – «чистыми» остаются только девять областей.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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