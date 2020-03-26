Больше 3500 заражённых коронавирусом зарегистрировали в России: полный список регионов, где выявили больных

сегодня 14:42 Поделиться

Фото оперативного штаба Москвы

Количество заражённых коронавирусом в России достигло 3548 человек; за прошедшие сутки выявили 771 новый случай.

В России за всё время зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в четверг оперативный штаб, за прошедшие сутки подтвердился 771 новый случай. Инфекцию за сутки выявили в 29 регионах РФ. Вот их полный список с количеством новых заражённых, который приводит оперативный штаб:

Москва — 595; Московская область — 43; Санкт-Петербург — 22; Нижегородская область — 13; Ленинградская область — 11; Республика Дагестан — 10; Калининградская область — 7; Пермский край — 7; Ставропольский край — 5; Оренбургская область — 5; Свердловская область — 5; Республика Бурятия — 5; Красноярский край — 5; Липецкая область — 4; Мурманская область — 4; Ростовская область — 4; Иркутская область — 4; Вологодская область — 3; Калужская область — 2; Республика Коми — 2; Республика Северная Осетия — 2; Республика Башкортостан — 2; Республика Марий Эл — 2; Самарская область — 2; Ямало-Ненецкий АО — 2; Омская область — 2; Белгородская область — 1; Республика Адыгея — 1; Алтайский край — 1.

За сутки в стране также подтвердили шесть летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Таким образом, в РФ на сегодняшний день 30 погибших. Выздоровело за всё время 235 человек. На 2 апреля случаи зарегистрированы в 76 регионах – «чистыми» остаются только девять областей.