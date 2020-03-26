Больше 3500 заражённых коронавирусом зарегистрировали в России: полный список регионов, где выявили больных
Фото оперативного штаба Москвы
Количество заражённых коронавирусом в России достигло 3548 человек; за прошедшие сутки выявили 771 новый случай.
В России за всё время зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в четверг оперативный штаб, за прошедшие сутки подтвердился 771 новый случай. Инфекцию за сутки выявили в 29 регионах РФ. Вот их полный список с количеством новых заражённых, который приводит оперативный штаб:
За сутки в стране также подтвердили шесть летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Таким образом, в РФ на сегодняшний день 30 погибших. Выздоровело за всё время 235 человек. На 2 апреля случаи зарегистрированы в 76 регионах – «чистыми» остаются только девять областей.
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