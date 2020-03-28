"Будут гибнуть люди!": сухой закон в Забайкалье раскритиковали читинские активисты

вчера 22:50 Поделиться

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Со следующего дня в Забайкальском крае вводится запрет на продажу алкоголя; общественники считают, что это приведёт к трагическим последствиям.

Введение запрета на продажу алкоголя в Забайкалье может стать началом ещё большего кризиса в регионе. Об этом сообщают общественные деятели в социальных сетях в ответ на решение губернатора Александра Осипова. С 3 апреля в регионе полностью запрещается продажа алкоголя до особого распоряжения. По мнению общественника Дмитрия Плюхина, это повлечёт за собой много других проблем.

"Какой в этом смысл? Он хочет поднять рынок нелегального алкоголя? Александр Барадеев (вице-премьер по экономике), скажите губернатору, что сейчас поднимется снова рынок подпольной бодяги, от которой будут гибнуть люди!", — пишет в Facebook Плюхин (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

Как считает общественный деятель, запрет приведёт к высокой активности производителей суррогатного алкоголя. Большинство из них, говорит Плюхин, будет изготавливать опасный для жизни людей алкоголь.

"Нелегальный рынок алкоголя взлетит на невиданные высоты! А те предприниматели, которые выживают за счет алкоголя просто закроют свои магазины. Что за невменяемые решения, на чем они основаны?", — продолжает общественник.

Забайкалье — один из регионов, где ввели ограничения на продажу алкоголя в связи с режимом самоизоляции, однако в других субъектах РФ не пошли на такие радикальные меры. Так, в Якутии, Туве, Карелии и Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя, не вводя полный запрет на его реализацию.

Напомним, сегодня Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.