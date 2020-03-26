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Число жертв коронавируса в России выросло до 30 человек: что известно о последних погибших

сегодня 16:42

Фото Pixabay.com

За последние сутки в России умерли шесть человек с коронавирусом; пациенты имели сопутствующие заболевания.

В России рекордно выросло количество заболевших коронавирусом. За сутки с 1по 2 апреля в стране зафиксирован 771 новый случай заражения и 6 летальных случаев, сообщается на официальном портале «Стопкоронавирус.рф».

Три пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, уточнили в Оперштабе.

Известно, что возраст пациентов – от 63 до 72 лет. У всех имелись сопутствующие заболевания.

«В Москве скончались три пациента, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Также все пациенты имели сопутствующие заболевания», – рассказали в штабе.

Отмечается, что среди заболеваний, которые имелись у пациентов, были сердечно-сосудистые. При этом одна из скончавшихся недавно вернулась из-за границы.

Накануне в Москве умерли пять пожилых пациентов с COVID-19. У каждого из них были сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет и онкология.

Напомним, всего по данным на 2 апреля за весь период пандемии коронавирус в России выявлен у 3548 человек, скончались 30 заразившихся.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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