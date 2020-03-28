«Что скажет Путин?»: россияне делятся ожиданиями перед обращением президента к нации

вчера 20:09 Поделиться

Фото kremlin.ru

Россияне ждут обращения президента к нации, которое начнётся с минуты на минуту; они строят догадки, о чём может сказать Путин.

Пока президент России Владимир Путин готовится во второй раз обратиться к нации из-за ситуации с коронавирусом, жители страны в социальных сетях размышляют, что может сказать глава государства. В основном сотни комментаторов склоняются к тому, что в Путин всё же объявит о продлении нерабочих дней.

«Похоже, ещё неделю будем жить в самоизоляции», – пишет в Facebook Сергей Дьячков.

Другие считают, что одной недели будет мало. Кто-то уверен – нужны радикальные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.

«Не на неделю надо. В Европе продление уже обсуждают до 11 мая. Хотя сейчас оно действует до 11 апреля, после Пасхи хотели отменить», – отвечает Антон Бальцевич.

Между тем предпосылки для подобного заявления Путина есть – они вполне весомые. Обсуждения этой идеи начались ещё накануне, 1 апреля. Первой о необходимости дополнительных нерабочих дней заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова. По её мнению, одной недели для сдерживания вируса не хватит. Позже с ней согласилась вице-премьер Татьяна Голикова. А сегодня, 2 апреля, два источника в аппарате президента РФ сообщили Сиб.фм, что решение рассматривают с полной серьёзностью. Источники утверждают: Владимир Путин объявит нерабочие дни вплоть до 1 мая.

Кто-то из россиян считает, что правительство пойдёт дальше. Комментаторы утверждают: Путин введёт в стране режим ЧС.

«Песков сказал, что ЧС не обсуждалось, а Путин вроде как говорил, что количество растёт. Будет продолжать – введут ЧС», – пишет пользователь Михаил.

Тем временем ввести режим чрезвычайной ситуации теперь может кабинет министров во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кто-то из россиян уверен, что продлить нерабочие дни необходимо только в тех регионах, где ситуация с коронавирусом хуже всего.

«Логично было бы продлить в наиболее пострадавших регионах (Москва и пр.). А в таких, как Новосибирск, где всего 10 заболевших, можно ослабить хватку, чтобы не погубить экономику», – пишет Игорь Лихоманов.

Отчасти доводы комментаторов про экономику звучат обоснованно. Как сегодня выяснял Сиб.фм, распространение коронавирусной инфекции, как и меры, которые власти вводят против этого, негативно влияют на бизнес. Нет ни одной сферы, которой бы не коснулись ограничения. Например, доходы новосибирских пекарен упали на 70 % – это лишь одна из сфер. В связи с введением режима всеобщей самоизоляции закрыты все рестораны, бары, торговые центры, непродовольственные магазины. Предприниматели не успевают считать убытки, однако власти также идут навстречу предпринимателям. Накануне Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах на полгода для малого и среднего бизнеса.

Ещё один момент, который активно обсуждают в социальных сетях, – возможный перенос парада победы 9 мая.

«Что-то надо решать с Днём победы. Думаю, будет и об этом тоже. Вероятнее всего, перенесут на 2 сентября», – пишет Виталий Соловов.

В правительстве и Министерстве обороны РФ пока такие планы не подтверждают. Минобр сегодня заявил, что никаких приказов об отмене или переносе парада не поступало. Более того, на сегодняшний день продолжаются регулярные тренировки к 9 мая, несмотря на распространение коронавируса.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин выступит после 16:00 по московскому времени (20:00 нск). О чём он будет говорить – пока неизвестно, однако все перечисленные доводы рядовых россиян имеют право на существование. Посмотреть прямую трансляцию обращения Владимира Путина к нации можно будет в этом материале Сиб.фм.