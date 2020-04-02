«Финансисты просчитывают потери»: власти Новосибирска готовятся оценить ущерб от коронавируса

02.04.2020 16:41 Поделиться

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

Власти Новосибирска не исключают серьёзных потерь для бюджета из-за пандемии коронавируса; масштабы экономического ущерба будут зависеть от того, как долго бизнес будет находиться на карантине.

В мэрии Новосибирска готовятся к возможному сокращению доходной части бюджета на фоне пандемии коронавируса. Ушедшие на карантин предприятия не смогут в полной мере платить налоги, более того, многие потребует помощи в виде всевозможных льгот и отсрочек. Об этом заявил глава сибирской столицы Анатолий Локоть в ходе еженедельной встречи с журналистами региональных СМИ.

«Потери, видимо, предстоят серьёзные. Точный масштаб оценить пока сложно – финансисты только просчитывают потери. Но то, что они будут, – факт», – отметил мэр.

Он объяснил, что на наполнении городского бюджета скажется вынужденная приостановка деятельности многих организаций и предприятий. Кроме того, многие представители рынка смогут получить отсрочки по платежам и арендные льготы.

«Всё будет зависеть от того, как долго продлится этот режим из-за коронавируса. Чем дольше, тем серьёзнее будут последствия», – резюмировал Локоть.

Напомним, 2 апреля мэр Новосибирска прокомментировал возможную отмену парада Победы из-за пандемии коронавируса.