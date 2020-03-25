Главное, что сказал Путин: основные моменты из выступления президента России

вчера 21:45 Поделиться

Фото с сайта kremlin.ru

2 апреля президент России Владимир Путин уже второй раз за последнюю неделю обратился к населению страны; ключевым моментом выступления вновь стало сообщение о продлении нерабочих дней.

Рассказываем главные тезисы из обращения российского лидера.

Нерабочий апрель

Апрель 2020 года войдёт в историю России как нерабочий для большей части жителей месяц. Ожидалось, что вынужденные каникулы закончатся 3-го числа, в пятницу, но сегодня глава государства объявил о продлении нерабочего периода вплоть до 30 апреля. Это означает, что все граждане, за исключением тех, чья деятельность связана с функциями жизнеобеспечения (врачи, полицейские и госслужащие), могут оставаться дома. При этом заработная плата должна быть сохранена в полном объёме.

Ориентироваться на местности

С учётом того, что ситуация с заболеваемостью населения коронавирусом в разных регионах страны разная, Владимир Путин разрешил главам субъектов принимать решения о продлении либо прекращении действия ограничений в зависимости от объективных показателей.

«Ситуация меняется, и в разных регионах и муниципалитетах ситуация разная. В Москве переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры, не удаётся, а есть регионы, где нет ни одного случая заражения», — отметил глава государства.

В связи с этим в некоторых субъектах должны приниматься жёсткие меры, а где-то достаточно точечных.

Не расслабляться

Решение о том, что россияне должны сидеть без работы до конца апреля — окончательное, но не бесповоротное. Ситуация вполне может поменяться.

«С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — сказал российский лидер.

О важности взаимоподдержки

Адекватное восприятие ситуации с эпидемией в стране позволяет снизить риски дальнейшего распространения вируса, уверен президент. Поэтому он призвал россиян и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких.

«Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение», — сказал он.

Напомним, во время предыдущего обращения к населению страны Владимир Путин пообещал поддержку бизнесу и тем, кто из-за эпидемии коронавируса лишился доходов.