Главы субъектов будут наделены особыми полномочиями для борьбы с коронавирусом
Фото kremlin.ru
Главы регионов смогут самостоятельно принимать решение о введении того или иного режима во время пандемии коронавируса; губернаторы должны учитывать объективную ситуацию с заболеваемостью.
Президент Владимир Путин во время очередного обращения к населению страны заявил, что главы регионов имеют право принимать решении о продлении либо прекращении действия ограничений в зависимости от объективных показателей заболеваемости коронавирусом в конкретном субъекте.
«Ситуация меняется, и в разных регионах и муниципалитетах ситуация разная. В Москве переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры не удается, а есть регионы, где нет ни одного случая заражения», — отметил глава государства.
В связи с этим в некоторых субъектах должны приниматься жёсткие меры, а где-то достаточно точечных.
»При этом действия властей должны быть скоординированы с санитарными службами. Главное — безопасность населения России", — подчеркнул Путин.
Напомним, 2 апреля глава государства сообщил о продлении нерабочего времени в стране до 30 апреля.
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