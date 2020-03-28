Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Главы субъектов будут наделены особыми полномочиями для борьбы с коронавирусом

вчера 21:17

Фото kremlin.ru

Главы регионов смогут самостоятельно принимать решение о введении того или иного режима во время пандемии коронавируса; губернаторы должны учитывать объективную ситуацию с заболеваемостью.

Президент Владимир Путин во время очередного обращения к населению страны заявил, что главы регионов имеют право принимать решении о продлении либо прекращении действия ограничений в зависимости от объективных показателей заболеваемости коронавирусом в конкретном субъекте.

«Ситуация меняется, и в разных регионах и муниципалитетах ситуация разная. В Москве переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры не удается, а есть регионы, где нет ни одного случая заражения», — отметил глава государства.

В связи с этим в некоторых субъектах должны приниматься жёсткие меры, а где-то достаточно точечных.

»При этом действия властей должны быть скоординированы с санитарными службами. Главное — безопасность населения России", — подчеркнул Путин.

Напомним, 2 апреля глава государства сообщил о продлении нерабочего времени в стране до 30 апреля.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261149
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
113903
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
95637
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91761
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
82912
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
81887
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78587
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба