Главы субъектов будут наделены особыми полномочиями для борьбы с коронавирусом

вчера 21:17 Поделиться

Фото kremlin.ru

Главы регионов смогут самостоятельно принимать решение о введении того или иного режима во время пандемии коронавируса; губернаторы должны учитывать объективную ситуацию с заболеваемостью.

Президент Владимир Путин во время очередного обращения к населению страны заявил, что главы регионов имеют право принимать решении о продлении либо прекращении действия ограничений в зависимости от объективных показателей заболеваемости коронавирусом в конкретном субъекте.

«Ситуация меняется, и в разных регионах и муниципалитетах ситуация разная. В Москве переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры не удается, а есть регионы, где нет ни одного случая заражения», — отметил глава государства.

В связи с этим в некоторых субъектах должны приниматься жёсткие меры, а где-то достаточно точечных.

»При этом действия властей должны быть скоординированы с санитарными службами. Главное — безопасность населения России", — подчеркнул Путин.

Напомним, 2 апреля глава государства сообщил о продлении нерабочего времени в стране до 30 апреля.