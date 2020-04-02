«Готовьте обсерваторы»: в Новосибирск сегодня прилетит ещё один самолёт из Таиланда, пассажиров которого отправят на карантин

02.04.2020 15:47 Поделиться

Фото с сайта jetphotos.com

Дополнительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции принимают в Новосибирской области; теперь всех путешественников, возвращающихся из-за границы, поместят на 14-дневный карантин в специально оборудованных обсерваторах.

Начиная с 1 апреля всех возвращающихся из-за границы, россиян поместят на двухнедельный карантин. Специально для этого были оборудованы обсерваторы. Это связано с последним распоряжением главного санитарного врача РФ Анны Поповой

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, для находящихся на карантине прибывших туристов из Таиланда организовано питание, медицинское наблюдение, дезинфицирующие средства, работают психологи.

«Все возникающие вопросы, в том числе самые нестандартные, отрабатываются региональным оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекцией в круглосуточном режиме. Размещённые в обсерваторах могут контактировать с родственниками по телефону, также им можно передавать необходимые вещи», – отметил Сергей Нелюбов.

Он также рассказал о важности обеспечения всех необходимых условий и безопасности находящихся под наблюдением.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 1 апреля прибывших пассажиров из Бангкока разместили в обсерваторе, расположенном в санатории «Обские зори».

В четверг, 2 апреля, в Толмачёво из Бангкока прилетит ещё один самолёт. Полёт выполняется на воздушном судне Airbus A320-Neo. Борт вылетел из аэропорта Бангкока в 15:10. В Толмачёво его прибытие ожидается в 22:30 по новосибирскому времени. Всех пассажиров, а это около 200 человек, независимо от каких-либо причин разместят в обсерваторе сроком на 14 дней.

В ближайшие две недели, по данным авиакомпании S7, только из Бангкока в Новосибирск должны прилететь десять рейсов, ещё по одному из Пхукета и Нячанга (Камрань). Это значит, что нужно будет оборудовать обсерваторы ещё как минимум на 2000 человек.

Напомним, 2 апреля новосибирцев возмутили жалобы на условия изоляции пассажиров из Таиланда.