Группа компаний «Выбери Радио» запустила информационные кампании и рекламные бонусы в поддержку малого и среднего бизнеса

сегодня 15:36 Поделиться

Фото предоставлено ГК «Выбери радио»

Крупнейший региональный радиохолдинг России, входящий в холдинг «Медиа-1» Ивана Таврина, ГК «Выбери Радио» активно напоминает слушателям, что жизнь не останавливается и как важно отнестись к ней бережно именно сейчас.

В 18 городах России в эфире 94 радиостанций с ежедневной аудиторией в 8,2 миллиона человек* были запущены две информационные кампании. Многообразие форматов позволяет рассчитывать на охват самых разных целевых аудиторий: от школьников и студентов, домохозяек и молодых мам, специалистов и руководителей различного уровня до бизнесменов и людей старшего поколения.

Первая серия аудиороликов рассказывает о том, чем можно заняться, пока находишься дома: где покупать продукты, что можно отремонтировать, чему научиться и т.п. Важный посыл данной кампании – выбирая товары и услуги небольших локальных бизнесов, вы помогаете им выжить. Акция сопровождается хэштегом #выбирайместное.

Также радиохолдинг включился во всероссийскую рекламную кампанию Коммуникационного центра правительства РФ при Координационном совете по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в поддержку информационного ресурса «стопкоронавирус.рф» и горячей линии. Поэтому второй блок аудиороликов призывает оставаться дома ради своей безопасности и безопасности близких. Сейчас это самый простой способ побыть супергероем, доказать своей семье любовь и, наконец, перестать завидовать собственному коту. Серия коротких роликов объединена хэштегом #покаядома.

Кроме этого, бизнесмены Новосибирска могут принять участие в проекте «Бизнес нон-стоп» на радиостанции Business FM. Это небольшие интервью с предпринимателями нашего города, где они рассказывают о том, как адаптируют своё дело к новым реалиям, как оценивают состояние своей сферы и делятся лайфхаками со слушателями Business FM, такими же топ-менеджерами, как и они.

Помимо информационных кампаний, направленных на слушателей, радиохолдинг подготовил несколько специальных рекламных пакетов для поддержки своих партнёров.

Компании, размещающие рекламу на радиостанциях «Выбери Радио» в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года, гарантированно получат размещение на следующей неделе (с 6 по 12 апреля 2020 года) в таком же объёме бонусом. Совсем небольшие бизнесы имеют возможность дать короткие сообщения о своих товарах и услугах в рамках пакета «Полезного объявления», которое обязательно услышат радиослушатели ТОПовой радиостанции города. В каждом городе присутствия «Выбери Радио» действует программа «Могучее радио», благодаря которой предприниматели могут одновременно разместиться на всех радиостанциях филиала по минимальным ценам с максимальным охватом аудитории. В апреле и мае радиохолдинг по всем городам запускает специальные пакеты, которые каждому рекламодателю дадут возможность увеличить на треть свою рекламную кампанию за счёт возможностей ГК «Выбери Радио».

*по экспертной оценке, ГК «Выбери Радио»

**Группа компаний «Выбери Радио» – крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 94 радиостанции в восемнадцати городах России, включая собственный музыкальный формат – Радиолу. Холдинг работает на медиарынке уже 13 лет, одиннадцать из которых под брендом «Выбери Радио».