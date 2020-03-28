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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирский области на 21:00 2 апреля: информация оперативного штаба

вчера 21:53

Фото pixabay.com

По данным оперативного штаба в новосибирской области госпитализированы 46 человек; под наблюдением находятся 6354 жителя.

По данным оперативного штаба на 21.00 2 апреля в Новосибирской области подтверждено десять случаев заражения коронавирусом. Две пациентки уже здоровы. За минувшие сутки новых случаев нет.

Под медицинским наблюдением остаются 6354 жителей региона. Карантин закончен для 2690 человек.

За прошедшие сутки в Новосибирской области заболели ОРВИ и гриппом 2384 человек. Госпитализировано – 46 человек.

Правительством Российской Федерации обеспечена работа сайта http://стопкоронавирус.рф и телефонной горячей линии 8-800-2000-112. Там можно получить актуальную информацию о мерах по борьбе с распространением инфекции и предоставляемой поддержке и помощи.

Напомним, сегодня президент России из-за угрозы коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Новосибирск
оперативный штаб
коронавирус

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