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Коронавирус вышел из-под контроля: глава Коми подал в отставку после заражения 55 пациентов одной больницы

вчера 23:35

Фото со страницы ВК Сергея Гапликова

Путин принял отставку главы Республики Коми; ранее там в одной из больниц коронавирусом заразились не меньше 50 человек.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов ушёл в отставку. Об этом губернатор сообщил в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте" сегодня, 2 апреля. По его словам, это добровольное решение.

«Мое обращение сегодня было направлено президенту Российской Федерации. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений. Я считаю его единственно верным», — сказал Гапликов.

Президент Владимир Путин принял его отставку сразу после обращения к нации. По мнению Гапликова, его уход может быть связан с трудностями в регионе.

«Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона», — объяснил чиновник.

Согласно опубликованному на сайте Кремля документу, временно исполняющим обязанности губернатора Коми назначен замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба. Сейчас регион занимает четвёртое место по количеству заражённых коронавирусом в стране — на сегодняшний день в Коми зарегистрировали 56 случаев. При этом 55 из них произошли на территории городской больницы в Сыктывкаре, предположительно, по вине одного из врачей.

Вероятно, именно вышедшая из-под контроля коронавирусная инфекция в регионе стала поводом для отставки губернатора Гапликова. Об истинных причинах бывший глава Коми не сообщил. Тем временем, Следственный комитет уже заинтересовался распространением коронавируса в больнице — начата доследственная проверка.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в России превысило 3,5 тысячи человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Россия
отставка
коронавирус

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