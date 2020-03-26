Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Красноярцы передают коронавирус друг другу: ни один из новых заражённых не выезжал за границу

сегодня 15:21

Скриншот сервиса Яндекс.Карты

Коронавирусная инфекция начала распространяться внутри регионов; пять новых заболевших в Красноярске до заражения не выезжали за границу.

Все пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Красноярске не связаны с выездом за границу. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, вирус всё чаще передаётся в регионах контактным путём. Всего в регионе выявили 25 случаев заражения.

Подобная ситуация, сообщает оперативный штаб, произошла в Калининграде. Там за прошедшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом. Шесть из них, гласит сообщение штаба, заразились на одной вечеринке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании сообщала, что распространение вируса в стране перешло в ту стадию, что не во всех регионах можно его отследить. Однако, несмотря на то, что он чаще передаётся контактным путём, «завозной» способ всё ещё остаётся приоритетным.

Напомним, сегодня в России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

260960
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
156404
Количество заражённых в Новосибирске выросло: сводка штаба по борьбе с коронавирусом на 10:00 26 марта
113642
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
94469
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91501
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
81809
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78486
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба