Красноярцы передают коронавирус друг другу: ни один из новых заражённых не выезжал за границу

сегодня 15:21 Поделиться

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Коронавирусная инфекция начала распространяться внутри регионов; пять новых заболевших в Красноярске до заражения не выезжали за границу.

Все пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Красноярске не связаны с выездом за границу. Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, вирус всё чаще передаётся в регионах контактным путём. Всего в регионе выявили 25 случаев заражения.

Подобная ситуация, сообщает оперативный штаб, произошла в Калининграде. Там за прошедшие сутки выявили семь случаев заражения коронавирусом. Шесть из них, гласит сообщение штаба, заразились на одной вечеринке.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании сообщала, что распространение вируса в стране перешло в ту стадию, что не во всех регионах можно его отследить. Однако, несмотря на то, что он чаще передаётся контактным путём, «завозной» способ всё ещё остаётся приоритетным.

Напомним, сегодня в России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом.