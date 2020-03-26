Материнский капитал за несколько дней: правительство изменит порядок оформления выплат

сегодня 17:59 Поделиться

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Власти упростили порядок получения материнского капитала; теперь его оформление может занять не больше 10 дней.

Оформление материнского капитала для семей может занять не больше 10 дней. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина сегодня, 2 апреля. Теперь услугу будут оказывать в электронном виде – через сайт госуслуг.

Ранее с требованием сократить сроки выплат маткапитала и пособия на детей с 3 до 7 лет выступил президент РФ Владимир Путин. Также он заявил, что семьям, которым положен материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно.

Сегодня Путин выступит с ещё одним обращением к нации. Трансляция начнётся после 16:00 по московскому времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня стало известно, где будет транслироваться обращение Путина к нации.