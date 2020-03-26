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Мэр Новосибирска высказался о запрете продажи спиртного в разгар эпидемии коронавируса

сегодня 17:11

Фото с сайта pixabay.com

В двух регионах Сибири на фоне эпидемии коронавируса начали действовать ограничения по продаже спиртного; власти Новосибирска оценили возможность введения аналогичных мер.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время традиционной пресс-конференции 2 апреля ответил на вопрос журналистов о введении в городе ограничений на продажу алкоголя, как это сделано в Хакасии и Якутии.

«Не исключено, что такая мера будет рассмотрена. Но пока дополнительных ограничений по продаже спиртного, кроме уже существующих, в Новосибирске не вводилось», – сказал градоначальник.

Как ранее писал Сиб.фм, первыми запрет на продажу спиртного ввели власти Якутии. Там в двух регионах республики вовсе запретили продавать алкоголь до 6 апреля – в городах Жатае и Якутске. Кроме того, со 2 февраля в Республике Хакасия ограничили торговлю спиртным с 10:00 до 15:00.

Напомним, 2 апреля специалисты заявили, что во время эпидемии коронавируса россияне стали больше денег тратить на алкоголь.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Новосибирск
алкоголь

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