«Не дай бог кто-нибудь умрёт из-за них»: личные данные заражённой коронавирусом сибирячки попали в сеть

сегодня 14:36 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Жители Алтайского края затравили первую заражённую коронавирусом землячку; они обнародовали её личные данные и устроили охоту в соцсетях.

Жители Барнаула устроили травлю заражённой коронавирусом женщины в социальных сетях. Подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте» распространили личные данные сибирячки и начали обвинять её в том, что она могла заразить многих людей. Скриншоты приводит издание «Сибирь МБХ Медиа».

О первом случае заражения коронавирусом в Алтайском крае стало известно на прошлой неделе. Сейчас в регионе официально зарегистрировано четыре человека с подтверждённым диагнозом. Об одном из них стало известно сегодня – заразилась жительница Барнаула, которая накануне родила ребёнка.

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае в сравнении с другими регионами Сибири относительно стабильная. В большинстве областей зарегистрировано больше случаев заражения. Так, в Новосибирске 10 больных (двое выздоровели), в Красноярском крае – 20, в Омской области – 8. Больше всего заражённых сейчас в Бурятии – 25 случаев. Меньше в Иркутске (3) и Кузбассе (3).

Напомним, накануне четырёх жителей Новосибирска, вернувшихся из Таиланда, через суд отправили на изоляцию.