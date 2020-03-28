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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 1 мая

вчера 20:59

Фото с сайта Кремля

Во время обращения к нации президент России продлил нерабочие дни; дома россияне останутся до 1 мая.

В прямом эфире президент России Владимир Путин заявил о том, что нерабочие дни из-за вспышки коронавируса в стране, продляются до 1 мая.

«Нерабочая неделя и режимы самоизоляции, объявленные во всех регионах, позволили нам выиграть время. Угроза сохраняется. Пик эпидемии не пройдет. Мною принято решение, продлить нерабодие дни до конца месаца, то есть до 30 апреля", — сказал президент.

На время вынужденного отпуска должна быть сохранена заработная плата и все социальные выплаты, о которых президент говорил в своём первом послании.

Будут предоставлены налоговые и кредитные каникулы, материнский капитал и детские пособия отдадут раньше установленного законом срока.

Напомним, с инициативой продлить нерабочие дня накануне выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
коронавирус
нерабочая неделя

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