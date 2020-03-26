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Нерабочие дни в России продлятся до 1 мая: стало известно, о чём может сказать Путин

сегодня 18:52

Фото kremlin.ru

Сегодня президент Владимир Путин ещё раз обратится к нации в связи с распространением коронавируса; ситуация требует экстренных мер.

Владимир Путин сегодня, 2 апреля, обратится к жителям России. Источник Сиб.фм, близкий к аппарату президента, сообщил, что речь в послании будет идти об ухудшении ситуации с коронавирусом и о решении продлить в стране нерабочие дни.

С большой долей вероятности Владимир Путин примет решение распространить особый режим до 1 мая.

Выступление президента сегодня, 2 апреля, будут транслировать все центральные каналы.

Стало известно, что в эфир Владимир Путин выйдет после 20:00 по новосибирскому времени (16:00 по Москве).

Трансляцию также можно будет увидеть на сайте Сиб.фм.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Путин Владимир
коронавирус

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