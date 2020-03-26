Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Нерабочую неделю могут продлить после 5 апреля из-за коронавируса

сегодня 15:24

Фото с сайта pixabay.com

Следующая неделя в России также может стать нерабочей; предложение Роспотребнадзора уже поддержало правительство.

В России могут продлить нерабочую неделю. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об увеличении количества нерабочих дней уже поддержали в правительстве России. Вице-премьер Татьяна Голикова согласна с продлением срока самоизоляции.

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю «крайне важным», так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.

Вместе с тем Попова отметила, что выходные должны длиться дольше. Она подчеркнула, что число дней, когда люди находятся на самоизоляции, должно быть кратно 14 – как инкубационный период вируса.

Напомним, в России сегодня выявили 771 новый случай заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
самоизоляция
нерабочая неделя

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

260960
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
156404
Количество заражённых в Новосибирске выросло: сводка штаба по борьбе с коронавирусом на 10:00 26 марта
113642
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
94469
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91501
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
81809
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78486
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба