Нерабочую неделю могут продлить после 5 апреля из-за коронавируса

сегодня 15:24 Поделиться

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Следующая неделя в России также может стать нерабочей; предложение Роспотребнадзора уже поддержало правительство.

В России могут продлить нерабочую неделю. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об увеличении количества нерабочих дней уже поддержали в правительстве России. Вице-премьер Татьяна Голикова согласна с продлением срока самоизоляции.

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала решение президента Владимира Путина ввести нерабочую неделю «крайне важным», так как оно позволяет снизить степень и скорость распространения коронавируса.

Вместе с тем Попова отметила, что выходные должны длиться дольше. Она подчеркнула, что число дней, когда люди находятся на самоизоляции, должно быть кратно 14 – как инкубационный период вируса.

Напомним, в России сегодня выявили 771 новый случай заражения коронавирусом.