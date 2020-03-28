Обращение президента Путина к нации 2 апреля: текстовая онлайн-трансляция

вчера 19:30 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

В 20:00 новосибирского времени (16:00 мск) 2 апреля президент России Владимир Путин вновь обратится к нации; ситуация с коронавирусом продолжает осложняться, пик заболевания ещё впереди.

21.02

Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать, что важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет. Уважаемые граждане России! Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких. Будьте здоровы.

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21:01

Действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный критерий – защищённость, здоровье и безопасность граждан России. С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения, и если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения.

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21:01

Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством. Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти: федеральным, региональным, муниципальным.

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21:00

Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о режиме в субъекте федерации: какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан.

20.59

Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. Поэтому где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то достаточно локальных решений.

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20:57

Принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, с сохранением за работниками заработной платы.

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20:57

Нам в целом пока удаётся оградить от серьёзной угрозы людей старших поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских садах и школах, вузах, других учебных заведениях.

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20:56

Нерабочая неделя, а также режим самоизоляции, позволили выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения.

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20:55

Хотел бы также искренне поблагодарить вас – вас всех, без исключения. Сказать спасибо волонтёрам, добровольцам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые осознали, прочувствовали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих.

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20:54

"В напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, медсёстры, весь персонал медицинских учреждений. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим медицинским работникам".

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20:53

Владимир Путин начал своё обращение к нации со слов благодарности медработникам.

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20:12

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: "Президент работает над текстом обращения в Ново-Огарёво". Он обратится к нации в ближайшее время.

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19:56

Через несколько минут президент России вновь обратится к нации. Прямую трансляцию видеообращения можно посмотреть на всех центральных каналах или на сайте Сиб.фм.

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19:44

В социальных сетях народ уже обсуждает, с каким обращением может выступить президент. Один из вариантов — продление нерабочего времени. По источникам Сиб.фм, президент может продлить изоляцию населения до 1 мая. Медики считают, что самоизоляцию населения нужно продлевать. Карантин стандартно длится 14 дней, то есть, одной недели явно мало для пресечения эпидемии.

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19:30

С первым обращением к нации Владимир Путин выступил 25 марта. Тогда коронавирус только начали диагностировать в России, количество заражённых составляло всего 658 человек. Президент предложил сделать нерабочей неделю до 5 апреля, чтобы население могло уйти на самоизоляцию полностью. Пока рост заболеваемости стремительный — 771 новый случай за сутки, более 3,5 тысячи заражённых.

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Кремль анонсировал новое обращение президента России Владимира Путина к народу. Как и в первый раз, суть обращения неизвестна. Очевидно, что оно будет касаться ситуации с распространением коронавируса в стране и тем, как жить россиянам в таких условиях. Сиб.фм предлагает текстовую трансляцию видеообращения президента.