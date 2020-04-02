Обращение Путина 2 апреля: прямая трансляция выступления президента на Сиб.фм

02.04.2020 18:55 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Президент России Владимир Путин обратится к нации в связи с ситуацией с распространением коронавируса; Сиб.фм предлагает прямую трансляцию видеообращения.

Количество заболевших коронавирусом в России превысило 3500 человек. Только за последние сутки было зарегистрировано более 700 новых случаев. В связи со сложившейся ситуацией президент России выступит с обращением к нации.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию обращения Владимира Путина.

Начало трансляции ориентировочно в 20:00 по новосибирскому времени (16:00 мск).

Чуть более недели назад в среду, 25 марта, Владимир Путин уже выступал с обращением к нации. Тогда были анонсированы введение нерабочей недели с 30 марта и ряд мер, направленных на поддержку населения и сферы предпринимательства. На тот момент в России было зарегистрировано 658 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.