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Обращение Путина: где и во сколько смотреть

сегодня 17:20

Фото Сиб.фм

Сегодня президент Владимир Путин сделает ещё одно обращение к народу; стало известно, где и во сколько смотреть.

Владимир Путин сегодня, 2 апреля, обратится к народу России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин обратится к нации во второй половине дня 2 апреля.

«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», – добавил представитель Кремля.

Обращение президента будут транслировать все центральные каналы. Ожидается, что в эфир Владимир Путин выйдет после 16:00 по московскому (20 часов по новосибирскому) времени.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Владимир Путин
обращение

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