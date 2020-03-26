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Отменят ли парад Победы из-за коронавируса – мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию

сегодня 15:02

Фото Алексея Чистякова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что парад Победы 9 мая должен проходить «при любых условиях»; подготовка к празднованию в сибирской столице продолжается.

Возможную корректировку в связи с пандемией коронавируса планов празднования Победы в Великой Отечественной войне прокомментировал глава Новосибирска Анатолий Локоть. Во время общения с журналистами мэр заметил, что пока никаких распоряжений об отмене парада Победы не поступало.

«Как офицер, я могу ответить так: участие в параде – это выполнение боевой задачи, а оно должно происходить в любых условиях», – сказал Анатолий Локоть.

Он подчеркнул, что сказанное является «лично его мнением», и добавил, что подготовка к параду в сибирской столице продолжается.

Напомним, 2 апреля мэр рассказал, как нерабочая неделя сказалась на пассажиропотоке в городе.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск
коронавирус

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