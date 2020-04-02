Почти миллион: количество заболевших коронавирусом в мире достигло астрономического уровня

02.04.2020 18:32 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в мире неуклонно близится к миллиону; погибших более 48 тысяч.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 950 тысяч человек и продолжает расти. На первом месте по числу заболевших США, сообщает ТАСС.

К утру 2 апреля США поставили печальный рекорд – за сутки вирус унёс жизни 1243 пациентов. До этого больше было только в Италии – 969 человек за сутки. Всего в Америке более 213 тысяч заражённых, летальных случаев 4 757.

Больше всего заболевших в Нью-Йорке. Власти закрыли город. Но режим полной самоизоляции соблюдают не все.

Накануне президент США заявил на брифинге, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в самом начале эпидемии.

«Я всё знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что всё будет, возможно, хорошо. Я не хотел быть пессимистом», – заявил Дональд Трамп и добавил, что он считает, что людям важно давать надежду. За это президента раскритиковали учёные и эксперты в области здравоохранения, которые считают, что из-за такого поведения Трампа США упустили время для необходимой подготовки к эпидемии.

Президент США также предупредил, что следующие две недели будут очень тяжёлыми для страны из-за роста числа заражённых коронавирусной инфекцией.

На втором месте по числу заражённых Италия. Там вирус выявлен у 110 574 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 13 155 человек.

Минздрав Италии назвал возможную причину высокой смертности от коронавируса. По мнению экспертов, ей могла стать аномально тёплая зима, которая избавила страну от традиционно тяжёлой эпидемии гриппа. Легко перенеся зимний период, пожилые жители страны столкнулись с большими проблемами при вспышке коронавируса.

Третья страна мира, где число заболевших коронавирусом превысило 100 тысяч человек, Испания. По данным на 2 апреля, там 104 118 заражённых. Всего за время пандемии 9 387 пациентов умерли.

В России, по данным на 2 апреля, коронавирус с начала пандемии выявлен у 3 548 человек, летальных случаев 30.

Напомним, в начале апреля главный инфекционист ФМБА назвал срок окончания вспышки коронавируса в России.