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Погода в Новосибирске 3 апреля: солнце прячется за тучку

сегодня 07:01

Фото с сайта pixabay.com

В пятницу, 3 апреля, погода в Новосибирске ожидается тёплой; облака будут то появляться, то исчезать.

Новосибирцев продолжает дразнить тёплая и солнечная погода. Несмотря на весеннее тепло гулять на улице по-прежнему не рекомендуется. В связи с эпидемией коронавируса лучше всего оставаться дома.

По данным сайта gismteo.ru температура воздуха днём +4...+6 градусов, ночью -4...-7 градусов.Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду с порывами до 3-5 метров. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо меняться.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
новосибирск
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