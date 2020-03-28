Погода в Новосибирске 3 апреля: солнце прячется за тучку

сегодня 07:01 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В пятницу, 3 апреля, погода в Новосибирске ожидается тёплой; облака будут то появляться, то исчезать.

Новосибирцев продолжает дразнить тёплая и солнечная погода. Несмотря на весеннее тепло гулять на улице по-прежнему не рекомендуется. В связи с эпидемией коронавируса лучше всего оставаться дома.

По данным сайта gismteo.ru температура воздуха днём +4...+6 градусов, ночью -4...-7 градусов.Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду с порывами до 3-5 метров. Атмосферное давление 761 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо меняться.