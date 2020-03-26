«Продажи упали на 70 %»: почти две трети пекарен Новосибирска закрылись из-за режима самоизоляции

сегодня 18:34 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

С понедельника, 30 марта, в Новосибирской области был введён режим полной самоизоляции; большинство организаций и предприятий вынуждены были закрыться.

Нерабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным на срок с 28 марта по 5 апреля, должна повлиять на снижение распространения коронавирусной инфекции. С понедельника, 30 марта, в Новосибирске объявлен режим полной самоизоляции. И если школьников отравили на каникулы ещё в середине марта, а студентов перевели на дистанционное обучение, то сейчас город словно вымер. Не работают кинотеатры и театры, торговые центры и магазины промышленных товаров. Закрыты многие офисы. В свою очередь это повлияло на работу кофеен и пекарен.

По данным портала 2ГИС, в четверг, 2 апреля, в Новосибирске было закрыто более двух третей кондитерских и пекарен. Из 359 работает всего 117. Однако на самом деле закрытых точек гораздо больше. Просто не все ещё успели рассказать о приостановке деятельности.

В одной из пекарен, куда удалось дозвониться, журналисту Сиб.фм, рассказали, что у них в первые дни вынужденных выходных продажи выпечки упали на 70 %.

«Руководство пекарни приняло решение закрыть её на время. Это позволит избежать издержек, а также сохранить здоровье персоналу. Ведь они будут сидеть дома, а значит, сократится риск заражения как работников, так и наших клиентов», – пояснили в пекарне.

Ещё в двух пекарнях говорить о том, какая у них обстановка, отказались. Правда, отметили, что все точки сетей продолжают работать и закрываться не собираются.

«Наша сеть рассчитана на тех, кто после работы заходит купить свежий хлеб и различные булочки к ужину. Несмотря на то, что ходить в офис не нужно, за нашей продукцией приходят один и те же люди – наши постоянные покупатели», – рассказали по телефону ещё в одной небольшой сети пекарен.

Там отметили, что, как правило, их точки находятся внутри жилых массивов, и проблем с покупателями у них нет.

И, наконец, ещё в одной сети пекарен посоветовали не заниматься глупостями и не сеять панику.

«Всё у нас будет хорошо. Не нужно нагнетать панические настроения. То, что большинство пекарен не работает, ещё не означает, что всё очень плохо. Просто у каждого своя модель рынка. Кто-то строит продажи на офисных работниках, а кто-то рассчитывает на пенсионеров и домохозяек», – объяснили свою позицию в одной из пекарен.

Напомним, 27 марта депутаты Горсовета обратились к властям с просьбой о поддержке малого и среднего бизнеса в Новосибирске.