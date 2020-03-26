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«Продолжать каникулы бесконечно мы не можем»: школьников Новосибирска готовят к дистанционному обучению

сегодня 16:09

Фото с сайта pixabay.com

Власти Новосибирска не исключают, что после окончания весенних каникул школьники продолжат обучение в дистанционном формате; сейчас прорабатывается техническая сторона вопроса.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о подготовке к возможному переходу школьников на дистанционное преподавание после окончания весенних каникул 12 апреля. Сейчас решаются организационные вопросы и прорабатываются технические моменты для внедрения домашнего обучения. Об этом градоначальник заявил во время традиционной встречи с журналистами региональных СМИ.

«Как будут развиваться события после 12 апреля – неизвестно. Ситуация с эпидемией коронавируса меняется не то чтобы каждый день, а каждый час. При этом и продолжать каникулы бесконечно мы не можем. Так что вопрос о переходе на дистанционное обучение действительно актуален», – сказал Анатолий Локоть.

По его словам, вплоть до сегодняшнего дня схема дистанционного преподавания в школах Новосибирска широко не применялась.

«Но мы – город высоких технологий, и не раз подчёркивали своё интеллектуальное превосходство в определённых областях. Так что не сомневаюсь, что у нас найдутся люди, наиболее подготовленные в этом смысле, которые помогут грамотно запустить весь этот процесс в случае необходимости», – добавил мэр.

Напомним, 2 апреля глава Новосибирска ответил на претензии туристов, помещённых в обсерваторы.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

каникулы
Локоть Анатолий
Новосибирск

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