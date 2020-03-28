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Путин подписал указ о продлении в России нерабочих дней до 30 апреля

вчера 21:26

Президент РФ продлил в стране нерабочие дни; указ вступит в силу с 4 апреля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении в стране нерабочих дней с 4 по 30 апреля. Об этом сообщает "РИА-Новости" сегодня, 2 апреля. Такое решение Путин озвучил во время очередного обращения к нации, которое завершилось меньше часа назад.

Таким образом, оплачиваемые выходные в России продлятся ещё почти месяц. В то же время Путин отметил, что главы субъектов РФ наделены полномочиями самостоятельно вводить те или иные ограничительные меры в зависимости от ситуации.

Путин подчеркнул, что пик эпидемии в России ещё не пройдёт. В некоторых регионах переломить ход распространения вируса не удаётся, добавил президент

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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