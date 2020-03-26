«Раздражение людей можно понять»: мэр Новосибирска ответил на претензии попавших в обсерваторы пассажиров

сегодня 15:36 Поделиться

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Мэр Анатолий Локоть прокомментировал претензии пассажиров рейса Бангкок – Новосибирск, которых сразу после прилёта закрыли в загородном санатории; градоначальник назвал условия в обсервации хорошими, а ограничительные меры – необходимыми.

Почти 200 пассажиров авиарейса Бангкок – Новосибирск, прибывшего 1 апреля в столицу Сибири, разместили на базе двух санаториев – туда людей увезли прямо из аэропорта. Столь жёсткие меры многих возмутили, туристы начали жаловаться на плохие условия в обсервации. В ответ мэр Новосибирска сказал, что «раздражение людей можно понять».

Во время онлайн-общения с представителями региональных СМИ Анатолий Локоть объяснил, что власти действовали в рамках распоряжения федерального центра.

«Помещение людей в обсерваторы – это необходимая мера для недопущения распространения инфекции. Все мы знаем, что из десяти случаев заражения коронавируса в Новосибирске, 9 – завозные», – отметил глава столицы.

По словам Локтя, он не удивлён такой реакцией пассажиров.

«Конечно, у людей были планы, они летели домой и вдруг попали в карантин, где действует определённый режим», – признал градоначальник.

В то же время мэр отметил, что в санатории «Обские зори» созданы все необходимые условия для пребывания отдыхающих.

«Для того, чтобы расположить прилетевших, мы досрочно прервали смену отдыхающих. Нам пришлось извиняться перед людьми, которые там отдыхали, и обещать им, что когда всё это закончится, они смогут продолжить свой отдых», – рассказал мэр.

Он также уточнил, что для размещения других пассажиров, рейс с которыми прилетит в Новосибирск 2 апреля, также определены специальные места. Какие именно, Локоть не сказал.

Напомним, 2 апреля мэр Новосибирска прокомментировал возможную отмену парада Победы из-за коронавируса .