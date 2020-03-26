Рекордный рост: количество заболевших коронавирусом за неделю увеличилось в 4 раза

сегодня 18:09 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com, пресс-службы минздрава Новосибирской области,

За неделю количество выявленных случаев коронавируса в России увеличилось в четыре раза; в минувший четверг в стране не было ни одного погибшего от COVID-19.

Масштабы распространения коронавируса в России хоть и далеки от европейских, однако рост заболеваемости населения – налицо. Буквально за неделю – с 26 марта и по 2 апреля – заразившихся стало больше в 4 (!) раза. Если в минувший четверг врачи говорили о 840 заболевших, то сегодня их уже 3548 человек. Кроме того, жертвами COVID-19 стали 30 россиян.

Лидеры по количеству заразившихся – Москва и Московская область: более 2,5 тысячи положительных тестов на коронавирус получили жители именно этих территорий. Там же наиболее высокая смертность.

Вплоть до сегодняшнего полудня, 2 апреля, в России насчитывалось десять регионов, куда новый вирус не успел добраться. Но вместе с обновлением данных Роспотребнадзора изменилась и территория присутствия заразы – из списка чистых территорий выпал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кроме того, именно сегодня в России зафиксирован рекордный прирост по числу новых заболевших. Более 700 положительных результатов тестов на коронавирус за раз – такого не было с самого пандемии. Новые случаи выявили в 29 регионах.

Ухудшение эпидемиологической обстановки происходит на фоне довольно жёстких ограничительных мер, принимаемых как федеральными, так и региональными властями.

В частности, с понедельника, 30 марта, в России объявлена нерабочая неделя – это сделано для того, чтобы свести к минимуму контакты людей друг с другом. Одновременно с этим в субъектах введены режимы самоизоляции, запрещающие жителям выходить из дома без особой необходимости. Всех прибывающих в страну туристов с 1 апреля направляют в обсерваторы на двухнедельный карантин.

Пока оценить эффективность принятых мер довольно сложно, для того, чтобы остановить распространение вируса, нужно больше времени. Не случайно власти уже заговорили о возможности продления нерабочей недели в стране.

Не исключено, что это станет одной их тем очередного экстренного обращения президента Владимира Путина к нации, анонсированного несколько часов назад Кремлём.

Отметим, что тяжёлая ситуация с пандемией коронавируса складывается сегодня во всём мире. По данным на 2 апреля, количество заразившихся жителей планеты приближается к миллионной отметке – диагноз поставлен 951 тысяче человек. Жертвами вируса стали 48 тысяч человек. Динамика распространения заразы пока не даёт ни малейшего повода для оптимизма – ещё накануне, 1 апреля, речь шла о 911 тысячах больных.

Напомним, 2 апреля стало известно, в каком сибирском регионе больше всего заболевших коронавирусом.