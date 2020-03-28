Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Режим нерабочих дней может быть отменен досрочно, если позволит обстановка - Путин

вчера 21:08

Президент РФ выступил с обращением к нации; нерабочая неделя продлена до 30 апреля, но её могут сократить.

Нерабочие дни, объявленные в РФ до 30 апреля, могут сократить. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации сегодня, 2 апреля. По его словам, на это может повлиять благополучная динамика распространения коронавируса в стране. Срок могут скорректировать в сторону уменьшения, добавил Путин.

"Нерабочая неделя объявленная по всей стране позволила выиграть время для мобилизации всех органов власти для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Считаю принципиально важным продлить нерабочую неделю. Нам удается оградить от эпидемии старшее поколение, не допустить вспышки в садах и школах", — сказал президент.

Ранее президент заявил, что для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо продлить нерабочую неделю до 30 апреля. Она была объявлена во время первого выступления Путина 25 марта — с 30 марта по 3 апреля.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

261149
Коронавирус в России: зарегистрировано 228 новых случаев заражения COVID-2019
113903
Коронавирус в России, последние новости на 30 марта: запрет на выход из дома и в два раза больше погибших
95637
В каких городах Подмосковья выявили коронавирус – полный список адресов заражённых
91761
Коронавирус в России: последние новости к 31 марта – полная изоляция и исследование вакцины
82912
Обращение Путина: где и во сколько смотреть
81887
Коронавирус в мире: последние новости о пандемии на 28 марта
78587
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на утро 30 марта: заявление оперативного штаба