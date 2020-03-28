Режим нерабочих дней может быть отменен досрочно, если позволит обстановка - Путин

вчера 21:08 Поделиться

Президент РФ выступил с обращением к нации; нерабочая неделя продлена до 30 апреля, но её могут сократить.

Нерабочие дни, объявленные в РФ до 30 апреля, могут сократить. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации сегодня, 2 апреля. По его словам, на это может повлиять благополучная динамика распространения коронавируса в стране. Срок могут скорректировать в сторону уменьшения, добавил Путин.

"Нерабочая неделя объявленная по всей стране позволила выиграть время для мобилизации всех органов власти для того, чтобы бороться с эпидемией максимально эффективно. Считаю принципиально важным продлить нерабочую неделю. Нам удается оградить от эпидемии старшее поколение, не допустить вспышки в садах и школах", — сказал президент.

Ранее президент заявил, что для сдерживания распространения коронавирусной инфекции необходимо продлить нерабочую неделю до 30 апреля. Она была объявлена во время первого выступления Путина 25 марта — с 30 марта по 3 апреля.